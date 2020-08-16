Malezya'nın geleneksel yağlı bazlaması "roti canai"

İçerik olarak Malezya usulü yağlı bazlama şeklinde tanımlanabilen roti canai, yağlı hamurun yoğrulup sacda kızartılması ve üstüne yumurta kırılmasıyla pişiriliyor.
Malezyalıların genellikle kahvaltıda yemeyi tercih ettiği geleneksel bazlama, tercihe göre arasına et, soğan ve birtakım sebzeler konularak da hazırlanıyor.
Türkçede "yoğrulmuş ekmek" anlamına gelen roti canai usulen, beraberinde küçük kaplarda servis edilen köri soslarıyla yeniyor.
- Yemeğin tarihi, Malezya'ya göç eden Hint Müslümanlara dayanıyor
Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya, Brunei, Singapur ve Tayland'da da farklı malzemeler kullanılarak yapılan bu yemek, en çok Malezya'da tüketiliyor.
İlk olarak Malezya'ya 20. yüzyılın başında göç eden Hint Müslümanlar tarafından yapıldığı bilinen roti canai, bugün Hint-Malay karışımı yemeklerin servis edildiği "mamak" isimli restoranların hepsinde bulunabiliyor.
Malezya'nın Şah Alam kentindeki bir restoranın çalışanlarından Zalila Mohd Amin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bu restoranı işlettiklerini fakat son iki yıldır roti canai hazırladıklarını belirterek, "Roti canai satmaya başladıktan sonra restoranın şöhreti daha fazla arttı. Ustalarımızın pişirme şekli ve kullandığımız malzemelerin kalitesi, kısa zamanda insanların beğenisini kazandı." dedi.
Günde yaklaşık 200 roti canai sattıklarını söyleyen Zalila, "Saat 08.00'de roti canai servislerine başlıyoruz ve çoğu zaman 11.00'den önce bitiyor." şeklinde konuştu.
Zalila, sosyal medyanın da etkisiyle restoranın kısa zamanda çok tanındığını dile getirerek, "Sadece Malezyalı değil, burada yaptığımız roti canailerin lezzetini duyan çok sayıda yabancı turist de buraya uğrayıp geleneksel lezzetlerimizi deniyorlar. Şimdiye kadar Avrupa ülkelerinden, Japonya'dan ve Güney Kore'den turistleri burada ağırladık." ifadelerini kullandı.
Malezya'dan bazı sanatçı, aktör ve siyasetçilerin de roti canai yemek için restoranlarına geldiğini dile getiren Zalila, restoranın yoğun talep almasından memnuniyet duyduklarını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!