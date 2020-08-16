Malezya'nın geleneksel yağlı bazlaması "roti canai"

AA

İçerik olarak Malezya usulü yağlı bazlama şeklinde tanımlanabilen roti canai, yağlı hamurun yoğrulup sacda kızartılması ve üstüne yumurta kırılmasıyla pişiriliyor.

Malezyalıların genellikle kahvaltıda yemeyi tercih ettiği geleneksel bazlama, tercihe göre arasına et, soğan ve birtakım sebzeler konularak da hazırlanıyor.

Türkçede "yoğrulmuş ekmek" anlamına gelen roti canai usulen, beraberinde küçük kaplarda servis edilen köri soslarıyla yeniyor.

- Yemeğin tarihi, Malezya'ya göç eden Hint Müslümanlara dayanıyor

Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya, Brunei, Singapur ve Tayland'da da farklı malzemeler kullanılarak yapılan bu yemek, en çok Malezya'da tüketiliyor.

İlk olarak Malezya'ya 20. yüzyılın başında göç eden Hint Müslümanlar tarafından yapıldığı bilinen roti canai, bugün Hint-Malay karışımı yemeklerin servis edildiği "mamak" isimli restoranların hepsinde bulunabiliyor.

Malezya'nın Şah Alam kentindeki bir restoranın çalışanlarından Zalila Mohd Amin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bu restoranı işlettiklerini fakat son iki yıldır roti canai hazırladıklarını belirterek, "Roti canai satmaya başladıktan sonra restoranın şöhreti daha fazla arttı. Ustalarımızın pişirme şekli ve kullandığımız malzemelerin kalitesi, kısa zamanda insanların beğenisini kazandı." dedi.

Günde yaklaşık 200 roti canai sattıklarını söyleyen Zalila, "Saat 08.00'de roti canai servislerine başlıyoruz ve çoğu zaman 11.00'den önce bitiyor." şeklinde konuştu.

Zalila, sosyal medyanın da etkisiyle restoranın kısa zamanda çok tanındığını dile getirerek, "Sadece Malezyalı değil, burada yaptığımız roti canailerin lezzetini duyan çok sayıda yabancı turist de buraya uğrayıp geleneksel lezzetlerimizi deniyorlar. Şimdiye kadar Avrupa ülkelerinden, Japonya'dan ve Güney Kore'den turistleri burada ağırladık." ifadelerini kullandı.

Malezya'dan bazı sanatçı, aktör ve siyasetçilerin de roti canai yemek için restoranlarına geldiğini dile getiren Zalila, restoranın yoğun talep almasından memnuniyet duyduklarını söyledi.