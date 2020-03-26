Malezya Kralı ve Kraliçesi, Kovid-19 nedeniyle saray karantinasında

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve Kraliçe Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, kraliyet sarayı Istana Negara'da çalışan 7 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulması üzerine kendilerini karantinaya aldı.

Istana Negara'dan yapılan yazılı açıklamada, saray çalışanı 7 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Sultan Abdullah ve eşine test yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, testlerin negatif çıktığı belirtilerek "Kovid-19 şüphesi olmamasına rağmen majesteleri ve eşi, 14 günlük ev karantinası uygulayacaklar." ifadesi kullanıldı.

Sultan Abdullah'ın Malezya halkına, ülke genelinde günlük faaliyetlerin sınırlandırılması uygulamasına riayet etme çağrısında bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Kraliyet ailesi, salgının yayılmasını durdurmak üzere Sağlık Bakanlığına gerekli destekleri vermeyi sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.