Malezya, Kovid-19 nedeniyle 200 Arakanlı sığınmacıyı geri çevirdi

Malezya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Bangladeş'ten deniz yoluyla gelen 200 Arakanlı sığınmacıyı geri çevirdi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre ülkenin Langkawi adasına doğru yol alırken Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edilen iki tekne, adaya 130 kilometre yakınlıkta durduruldu.

Teknelerde toplam 200 Arakanlı mülteci olduğu açıklanırken, Malezya makamlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şüphesinden ötürü mültecileri geri çevirdiği öne sürüldü.

Malezya'ya gitmek isterken tekneleri denizde sürüklenen 382 Arakanlı Müslüman sığınmacı, çarşamba günü açlıktan ölmek üzereyken Bangladeş Sahil Güvenliği tarafından kurtarılmıştı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.