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Malezya, koronavirüs nedeniyle Çin'in Hubey eyaletinden ülkeye ziyaretleri yasakladı



KUALA Malezya hükümeti, Çin'de yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle salgının ilk görüldüğü Hubey eyaletinden Malezya'ya ziyaretleri geçici süreliğine durdurdu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, virüsün dünya genelinde yaydığı tehlike ve ülkede görülen vakalar üzerine, Çin'in Hubey eyaletindeki vatandaşların Malezya'yı ziyarete yönelik elektronik vize ve kapıda vize gibi uygulamalarının bir süreliğine iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Malezya vatandaşlarına ülke güvenliği için, koronavirüs ile alakalı yalan haberleri sosyal medyada paylaşmamaları uyarısında bulunuldu.

Öte yandan koronavirüs tehlikesi, Malezya'da Çinli turistlerin sıkça ziyaret ettiği bazı turistik alanların ziyarete kapanmasına neden oldu.

Malezya Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayımladığı resmi açıklamada, Çin'den gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olan idari başkent Putrajaya'daki Putra Camisi ve başkent Kuala Lumpur'da Sultanahmet Camisi'nden esinlenerek inşa edilmiş Federal Bölge Camisi'nin gayrimüslim ziyaretçilere geçici süreliğine kapatıldığı duyuruldu.

Malezya'nın Sarawak eyaletinde ise yerel yönetim, koronavirüs tehlikesi nedeniyle eyalet genelinde Çin'den işçi alımlarını yasakladı.

Malezya genelinde şimdiye kadar 4 kişide koronavirüs şüphesi tespit edildi.