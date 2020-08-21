Malezya, kara sularında demir atan Singapur gemisini alıkoydu

Malezya Deniz Koruma Biriminden (APMM) yapılan açıklamada, Johor eyaletinin güneyindeki Tanjung Siang Limanı'nın 13 deniz mili ötesinde Singapur bandrollü bir taşıyıcı geminin, izni olmamasına rağmen Malezya kara suları içinde demir attığı bildirildi.
Geminin alıkonulduğu aktarılan açıklamada, 22 mürettebatın da gözaltına alındığı kaydedildi.
Basına konuşan APMM Bölge Direktörü Yüzbaşı Mohd Zulfadli Nayan, Singapur'un Malezya'nın kara sularında hareket etmeme konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini belirterek, "Bu ay içinde yaptığımız 4. alıkoyma oldu." ifadesini kullandı.
Malezya'nın alıkoyma işleminin ardından Singapur hükümetinden bir açıklama gelmedi.
- Malezya ve Singapur arasındaki kara suları sorunu
Malezya ve Singapur, deniz hudutlarını belirlemek üzere 7 Ağustos 1995'te anlaşma imzalamış ve böylece Malezya'nın Johor Boğazı ile Singapur'un Tuas Limanı arasındaki sınır belirlenmişti.
Singapur 2002'de anlaşmayı ihlal ederek, daha önce belirlenen sınırları güneye doğru genişletme kararı almıştı.
Bunun üzerine Malezya, 2005'te Singapur'la yeniden masaya oturup yeni bir anlaşmayla genişletilmiş deniz sınırlarını belirlemeyi önermiş fakat uzlaşma sağlanamamıştı.
İki ülke 2010'da mevcut deniz sınırlarının yeni haritasını ilan etmiş, tartışmalar bir süre durmuştu.
Malezya'nın 25 Ekim 2018'de Johor Limanı kara sularını genişletme kararı almasıyla iki ülke arasında sorun yeniden patlak vermişti.
Malezya'nın hamlesinden 1 ay sonra Singapur, Malezya'nın kara sularını genişlettiği bölgenin kendilerine ait olduğunu ilan ederek, bölgeye donanma yollamıştı.
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