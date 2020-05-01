Malezya, işletmeleri yeniden faaliyete geçirmeye hazırlanıyor

Başbakan Muhyiddin Yasin, ulusa sesleniş konuşmasında, 4 Mayıs'tan itibaren ülkedeki tüm ekonomik faaliyetlerin, hijyen kurallarına azami uyum gösterme şartıyla kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, "Önümüzdeki hafta, ekonomide pek çok sektörün faaliyetlerine devamını sağlayarak Şartlı Faaliyet Kontrol Uygulaması dönemine gireceğiz." dedi.
18 Mart'tan bu yana süren kısmi sokağa çıkma yasağında Malezya'nın günlük kaybının 63 milyar Malezya Ringgiti (102 milyar lira) olduğunu aktaran Muhyiddin, "Yaklaşık 2 aylık sürecin ardından herkesin işine dönmek istediğini görüyorum. Kısmi sokağa çıkma yasağını uzun süre devam ettirirsek, halkımız geçimini sağlayamaz duruma gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Muhyiddin, bu kapsamda her sektörden üretim, satış, pazarlama ve işletme faaliyetlerinin 4 Mayıs'tan itibaren süreceğini bildirerek, restoran ve kafelerin de sosyal mesafe kuralına uyarak faaliyetlerine devam edebileceğini ifade etti.
- Müzeler, eğlence merkezleri, kuaförler kapalı
Sosyal mesafenin bulunmadığı sektör ve işletmeler için yasağın süreceğini vurgulayan Muhyiddin, "Müze, eğlence parkı, kuaför ve güzellik salonu, spor salonu, sinema, eğlence merkezi ve masaj salonu gibi işletmeler bu süreçte faaliyete kapalı kalacaktır." dedi.
Muhyiddin, halkın spor ve benzeri faaliyetler için dışarı çıkmasına da kısmi olarak izin verileceği bilgisini paylaşarak, "Koşu ve egzersizlere, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde izin verilecek. Fakat futbol ve benzeri kalabalık yapılan sporların yasağı sürecek." ifadesini kullandı.
Ramazan boyunca toplu iftar ve benzeri dini etkinliklere yönelik yasağın kalkmadığını belirten Muhyiddin, halka mümkün oldukça evde oturmaları çağrısında bulundu.
Malezya hükümeti, Kovid-19'un yayılmasını önlemek üzere 18 Mart'tan itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
Son iki ayda üç defa üst üste uzatılan yasak, 12 Mayıs'a kadar sürecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!