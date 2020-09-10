Malezya, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüme desteğini yineledi

Video konferans aracılığıyla yapılan 53. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Malezya delegasyonu adına konuşan Bakan Hişamuddin, Güney Çin Denizi, Arakanlı mülteciler ve Filistin konularına değindi.
Hişamuddin, Güney Çin Denizi'nde kara suları olan her ülkenin ulusal egemenliğine saygı duyulması gerektiğinin altını çizerek, "Malezya'nın bundan önce defaten belirttiği üzere, Güney Çin Denizi sorunu diyalog ve dayanışma içinde akılcı bir şekilde çözülmelidir." dedi.
ASEAN'ın bu konuda daha çok inisiyatif alması gerektiğini belirten Hişamuddin, "Üye ülkelerin hükümetleri, bölgenin dış güçler tarafından daha karışık bir hale sürüklenmemesi için sorumluluk sahibi olmalıdır." ifadesini kullandı.
- Arakan sorununda ASEAN'a iş birliği çağrısı
Bakan Hişamuddin, şiddet ve etnik ayrımcılık nedeniyle ana vatanlarından uzaklaştırılan Arakanlı mültecilerin bölge ülkelerinin hemen hemen bütününde insan kaçakçıları tarafından mağdur edildiğine dikkati çekti.
"Bu sorun sadece ASEAN üyelerinin mutlak iş birliğiyle çözüme kavuşabilir." değerlendirmesini yapan Hişamuddin, Malezya'nın Arakanlı mültecilerin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde yurtlarına dönmesi sürecini desteklediğini kaydetti.
- "İsrail, ilhakı erteleme kararın geçici olduğunu açıklamıştır"
Bakan Hişamuddin, İsrail'in geçen ay Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak planını ertelediğine yönelik açıklamasını da konuşmasında değerlendirdi.
Malezya'nın Filistin'deki gelişmeleri çok yakından takip ettiğinin altını çizen Hişamuddin, "İsrail, söz konusu kararın geçici olduğunu açıklamıştır. Bundan ötürü Malezya, son gelişmelere aldanmayacaktır. İsrail, ilhak planını uygulamaktan vazgeçmedi, bu çok açık ortadadır." açıklamasında bulundu.
Hişamuddin, Filistin ve İsrail arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesini hayal kırıklığıyla karşıladığını belirterek, "Malezya, 1967 öncesi sınırlarını ve Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olmasını esas alan iki devletli çözümü her zaman destekliyor." ifadesini kullandı.
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