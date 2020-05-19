Malezya, eski Başbakan'ın üvey oğluna ait 141 bin dolara el koyacak

Malezya Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun (MACC),Rıza'nın zimmetine geçirdiği ve komisyonun 17 Mayıs'ta el koyduğu 1MDB fonu bağlantılı paraların hazineye iade edilmesine yönelik başvurunun kabul edildiği bildirildi.
Açıklamada Rıza'nın Malezya ve yurt dışı banka hesaplarında bulundurduğu 1MDB bağlantılı toplam 141 bin 260 doların hazineye transfer edileceği kaydedildi.
1MDB yolsuzluğu soruşturmasını yürüten savcılar, 15 Mayıs'ta Rıza'nın yargılandığı kara para aklama suçlamasını beraat kararı olmadan düşürmüştü.
Kararın siyasi olduğunu öne süren muhalefet partileri, suçlamanın düşürülmesinde Başbakan Muhyiddin Yasin'in payı olduğunu iddia etmişti.
Konuya ilişkin dün açıklama yapan Başbakan Muhyiddin, 1MDB soruşturmasının tamamen hukuki süreç içinde yürüdüğünü ve söz konusu kararda hiçbir dahli olmadığını vurgulamıştı.
- Necip Rezak'a mahkemeye saygısızlık davası
Öte yandan Eski Başbakan Necip Rezak'ın 1MDB yolsuzluğu soruşturması, bugün yapılan duruşmayla 6 ay aranın ardından devam etti.
Necip, ifade vermek üzere bugün öğlen saatlerinde Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesine geldi.
Davanın savcıları, Necip'in 4 Mart'ta Reuters haber ajansına verdiği röportajda, mahkemeden adil yargılama beklediğine dair beyanları üzerine "mahkemeye saygısızlık" davası açma kararı aldı.
Necip, söz konusu röportajında, Malezya'da 1 Mart'ta yeni hükümetin kurulmasıyla hakkındaki soruşturmanın daha adil geçmesini temenni ettiğini belirterek, "Umarım daha adil yargılanmamı sağlayacak bir atmosfer oluşur." demişti.
- 1MDB yolsuzluk soruşturması
Eski Başbakan Necip Rezak'ın 2009'da kurduğu 1MDB, 2015'te Necip'in fona ait 681 milyon doları zimmetine geçirdiği iddiaları üzerine uluslararası basında gündeme gelmişti.
Mahathir Muhammed'in liderliğindeki Umut İttifakı koalisyonunun 2018'de genel seçimleri kazanmasının ardından 1MDB soruşturmaları yeniden başlamış, Necip ve ailesine ülkeden çıkış yasağı getirilmişti.
Malezya Yüksek Mahkemesi, 11 Kasım 2019'da Necip'in 1MDB'den 9,6 milyon doları, kurumun iştiraki "SRC International" üzerinden kişisel banka hesaplarına aktardığı suçlamasıyla açılan davanın görülmesine karar vermişti.
Necip Rezak, soruşturma kapsamında aralarında "emaneti suistimal", "gücü kötüye kullanma" ve "kara para aklama"nın da bulunduğu 42 münferit suçtan yargılanıyor.
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