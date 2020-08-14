Malezya ekonomisinde "tarihi" daralma

AA

Malezya Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, 2020'nin ikinci çeyreğinde ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH),geçen yıla kıyasla yüzde 17,1'lik azalma kaydetti.

Verilerde, bu yılın ikinci çeyreğinde ülke ihracatının geçen yıla kıyasla yüzde 21,7, tüketici harcamalarının yüzde 18,5, hizmet sektörünün yüzde 16,2 ve inşaat sektörünün yüzde 44,5 daraldığına vurgu yapıldı. Aynı çeyrekte üretim de geçen yıla oranla 18,3 azaldı.

Konuya ilişkin uluslararası basında yer alan haberlerde, GSYH azalmasının tahminlerden yüzde 7 fazla olduğu hatırlatılarak, Malezya'nın 1998'in dördüncü çeyreğinden bu yana en yüksek daralmayı yaşadığı kaydedildi.

1997'de etkisini gösteren Asya Finans Krizi ,Malezya'nın ekonomisini olumsuz etkilemiş, 1998'in dördüncü çeyreğinde ülkenin GSYH'si yüzde 11,2'lik gerileme kaydetmişti.