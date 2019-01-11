Malezya'dan İsrailli yüzücüleri ülkeye almayacak!

11 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Malezya hükümeti, ev sahipliği yapacağı "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na katılmak üzere vize başvurusu yapan İsrailli yüzücülerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.
Kabine toplantısının ardından basına konuşan Başbakan Mahathir Muhammed, İsrailli sporcuların ülkeye giriş izni alamadığına dair İsrail basınında çıkan iddiaları doğrulayarak, hükümetin söz konusu kararın arkasında durduğunu söyledi.
Mahathir, "Eğer gelirlerse suç teşkil eder. Malezya'nın şampiyonaya ev sahipliği yapma hakkını geri çekmek istiyorlarsa deneyebilirler." ifadelerini kullanarak, ülkesinin İsrailli sporcularla ilgili tavrını değiştirmeyeceğini de vurguladı.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Steven Sim Chee Keong ise söz konusu İsrail olduğunda Malezya'nın duruşunun çok net olacağını belirtti ve "Hükümet, Filistin halkına yapılan baskıyı protesto etmek için bu konudaki sert tutumunu koruyacaktır." ifadesini kullandı.
İsrail basınında hafta başında çıkan haberlerde, toplam 70 ülkeden 600'den fazla yüzücünün yarışacağı şampiyonaya katılmak isteyen İsrailli sporcuların Malezya'ya girişinin yasaklandığı öne sürülmüştü.
Malezya'da 29 Temmuz başlayacak 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası, 4 Ağustos'a kadar sürecek.
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