Malezya'daki mültecilerden görev başındaki sağlık çalışanlarına yemek yardımı

23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
KUALA Malezya'da bir grup mülteci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tedavi edildiği bir hastanede sağlık çalışanlarına yemek dağıtıyor
Suriye, Yemen, Irak ve Filistin'den gelen bir grup mülteci, Selangor eyaletindeki bir hastanede, ülke genelinde 18 Mart'ta başlayan günlük faaliyetlerin sınırlandırılması uygulaması süresince buradaki hastane çalışanlarına yemek dağıtma kararı aldı.
Malezyalı sivil toplum kuruluşları The Al-Hasan Volunteer Network ve Beyond Borders Malaysia'nın girişimiyle bugün başlatılan kampanya ile mülteciler, günlük faaliyetlerin sınırlandırılması uygulamasının bitiş tarihi 31 Mart'a kadar hastane çalışanları için her gün yemek hazırlayacak.
Kampanyanın ilk gününde hastane çalışanları için erişte yemeği yapan 62 yaşındaki Filistinli mülteci Eman Mfleh, basına verdiği demeçte, yaptığı yardımın Malezya'nın misafirperverliğine bir teşekkür fırsatı olduğunu belirterek "5 yıldır eşim, kızlarım ve 4 torunumla Malezya'da yaşıyorum. Bu ülkeyi ve insanlarını seviyoruz." dedi.
Filistinli Mfleh, buradaki doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının insanların güvenliği için çok çalıştığını ifade ederek "Onlar için en azından bu yardımı yapabiliyoruz." şeklinde konuştu.
AA muhabirine konuşan Beyond Borders Malaysia'nın kurucusu Mahi Ramakrishnan, "Mülteciler ülkeye ve topluma bu şekilde katkı sağlamaktadır. Şimdi mülteciler, bizim için kendilerini riske atan sağlık çalışanlarına şükranlarını belirtmek istiyorlar." dedi.
Ramakrishnan, Malezya'nın 500 bine yakın mülteciyi ağırladığını vurgulayarak "Yaptıkları bu anlamlı faaliyetle mülteci kadınlar, henüz kendilerine yetecek imkanları dahi yokken Malezya toplumuna faydalı olmak istediklerini gösteriyor. Bu vesileyle hem ülke hem toplum olarak farklılıklarımızı kucaklamamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!