Malezya'daki Küresel İnsansız Hava Araçları Konferansı'nda Türk İHA'ları tanıtıldı

03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi'nde yapılan ve çok sayıda İHA ile savunma sanayi şirketi temsilcilerinin katıldığı konferansta bu yıl, dünyada İHA teknolojisinin geldiği son nokta, İHA yapımında yapay zeka kullanımı ve İHA'nın afetlerle mücadelede kullanımı müzakere edildi.
İki gün süren konferansa Türkiye'den katılan İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Birimi Öğretim Üyesi Dr. İsmail Bayezit, havacılık teknolojisindeki gelişmelerin gelecekte şehirlerdeki hava trafiğini nasıl etkileyeceğine dair bir panelde konuştu.
Bayezit Türkiye'nin teknoloji üretiminin gelişmesine dair yaptığı çalışmalara da değinerek Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında yapılan çalışmaların önemine dikkati çekti.
- "Türkiye'nin faaliyetleri Malezya ve Asya ülkelerinden iş insanlarının ilgisini çekiyor"
Türkiye'de 2018'den bu yana düzenlenen TEKNOFEST'te kurulan atölyelerin ortaokul ve lise öğrencilerini teknolojik çalışmalara yönlendirdiğini katılımcılara anlatan İsmail Bayezit, "Türkiye bu tür çalışmalar sayesinde ilerleyen yıllarda hem İHA üretiminde hem başka alanlarda teknoloji üretiminde uluslararası pazarda yerini artıracaktır." dedi.
Konferansın son gününde ise Beyazıt, yangınlarla mücadele eden İHA'ların teknik özelliklerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.
Beyazıt, etkinliğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdiye kadar Malezya'da katıldığı konferanslarda ülkedeki İHA ve savunma sanayi şirketlerinden çok sayıda olumlu tepkiler ve övgüler aldıklarını belirterek, "Türkiye'den savunma alanındaki şirketlerin yaptığı faaliyetler, hem Malezya'dan hem de Asya ülkelerinden iş insanlarının son derece ilgisini çekiyor. Bölge ülkelerindeki şirketler Türkiye'deki piyasa ile yakından ilgileniyor." şeklinde konuştu.
Malezya ve Asya ülkelerinden şirket yöneticileriyle hem savunma sanayi hem de endüstriyel alanda yapılabilecek iş birliği projelerini de bire bir görüştüğünü aktaran Beyazıt, "İHA ve savunma teknolojisinde biz bu bölgeden çok daha ileri bir noktadayız. Özellikle son zamanlarda dünyanın en yüksek teknolojilerine sahip İHA'larını üretmeye başladık. Tarım gibi, binaların gözetlenmesi gibi ve endüstriyel alanların kontrolü gibi konularda bu ülkelerle İHA üretimi için iş birliği yapabiliriz." ifadelerini kullandı.
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