Malezya'da yeni kabine yemin etti



Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin'in yeni kabinesini ilan etmesinin ardından bakanlar kurulu, yemin ederek görevine başladı.

Yerel saatle 15.00'de başkent Kuala Lumpur'daki kraliyet sarayı Istana Negara'ya giden 31 bakan ve 38 bakan yardımcısı, saraydaki taht odasında Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın huzurunda yemin etti.

Başbakan Muhyiddin de kabine üyelerinin yemin töreninde hazır bulundu.

Öte yandan kabineye meclis dışından giren Din İşlerinden Sorumlu Bakan Zulkifli Muhammed, Hazine Bakanı Zafrul Abdul Aziz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Wan Ahmed Faysal Wan Ahmed, Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Mah Hang Soon, Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakan Yardımcısı Lim Ban Hong ve Çevre Bakan Yardımcısı Ahmed Masrizal Muhammed senatör olarak atandı.

Malezya'da bakanların parlamento veya senatoda üyeliği olması gerekiyor.

Dün Başbakanlık Ofisi'nde yeni kabineyi basına duyuran Muhyiddin, geleneği değiştirerek ilk defa kabineye başbakan yardımcısı atamamıştı.

Muhyiddin, iktidar koalisyonu partilerinden Birleşik Malay Milli Örgütü'nde yolsuzluk soruşturması geçiren isimleri de kabineye almamıştı.