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Malezya'da toprak kayması: 16 kişi hayatını kaybetti

Malezya'nın Selangor eyaletindeki bir kamp alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 16 kişi öldü, 17 kişi kayboldu.

Giriş: 16.12.2022 - 12:10 | Güncelleme: ABONE OL
Malezya'da toprak kayması: 16 kişi hayatını kaybetti
AA

Yetkililer, başkent Kuala Lumpur’un kuzeyindeki Selangor eyaletinde bulunan Batang Kali'deki kamp alanında heyelan oluştuğunu bildirdi.

Kamp alanında tahminen 94 Malezyalının bulunduğu, 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Polis şefi Suffian Abdullah, hayatını kaybedenler arasında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu, yaralanan 7 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Bölgeye giden yollara erişim engellendi, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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