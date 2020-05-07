Malezya'da parlamento oturumu öncesi hükümete güvensizlik oyu tartışması

23 Şubat'ta muhalefet partilerinin iktidar koalisyonunu devirip yeni bir koalisyon kurma girişimiyle patlak veren siyasi krizin ardından istifa eden eski Başbakan Mahathir'in, krizin ardından Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah tarafından başbakanlığa atanan eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin'e güvensizlik oylaması yapılması için parlamentoya önerge teklifinde bulunduğu öğrenildi.
Malezya basınındaki haberlere göre Mahathir, Başbakan Muhyiddin'in hükümetin kurulması için gerekli 112 milletvekili çoğunluğuna sahip olmadığını ve hükümetin bir an önce Meclisten güven oyu alması gerektiğini önerge teklifinde belirtti.
Eski Başbakanın önerge talebine, Meclis Başkanı Muhammed Ariffin Yusuf'tan henüz cevap gelmedi.
- Mecliste, muhalefeti Enver İbrahim temsil edecek
Öte yandan muhalefet koalisyonu Umut İttifakı (PH),olağanüstü meclis oturumu öncesi Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim'i koalisyon lideri olarak atadı.
PH Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, "Söz konusu karara dair koalisyon, Meclis Başkanını ve Muhyiddin'in partisi PPBM'de bizimle hareket eden milletvekillerini bilgilendirmiştir." ifadesi kullanıldı.
Mahathir'in başbakanlıktan istifasının ardından PH koalisyonunun liderliği boş kalmıştı.
- Malezya'daki siyasi kriz
Malezya'da 23 Şubat'ta muhalefet partileri Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) ve Malezya İslam Partisinin (PAS),Mahathir'in liderliğindeki iktidarı devirerek Ulusal İttifak adında yeni bir iktidar koalisyonu kurma çabası siyasi krize yol açmıştı.
Mahathir, UMNO'da yolsuzluğa bulaşan isimlerle çalışmak istemediği için ertesi gün başbakanlıktan istifa etmişti.
PPBM Genel Başkanı Muhyiddin'in Ulusal İttifak projesini desteklemesi üzerine Mahathir, aynı gün parti liderliğinden de istifa kararı almıştı.
Mahathir'in Ulusal İttifak'a yanaşmaması üzerine UMNO ve PAS, daha sonraki günlerde Muhyiddin'i başbakan adayı göstermişti. Bunun üzerine Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, 29 Şubat'ta Muhyiddin'i başbakan atamış, hükümeti kurma görevi vermişti.
Mahathir, Muhyiddin'in ve Ulusal İttifak'ın meclis çoğunluğu bulundurmadığını öne sürerek, yeni hükümete güven oylaması için en kısa zamanda parlamento oturumu düzenlenmesini talep etmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!