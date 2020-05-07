Malezya'da parlamento oturumu öncesi hükümete güvensizlik oyu tartışması

AA

23 Şubat'ta muhalefet partilerinin iktidar koalisyonunu devirip yeni bir koalisyon kurma girişimiyle patlak veren siyasi krizin ardından istifa eden eski Başbakan Mahathir'in, krizin ardından Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah tarafından başbakanlığa atanan eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin'e güvensizlik oylaması yapılması için parlamentoya önerge teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Malezya basınındaki haberlere göre Mahathir, Başbakan Muhyiddin'in hükümetin kurulması için gerekli 112 milletvekili çoğunluğuna sahip olmadığını ve hükümetin bir an önce Meclisten güven oyu alması gerektiğini önerge teklifinde belirtti.

Eski Başbakanın önerge talebine, Meclis Başkanı Muhammed Ariffin Yusuf'tan henüz cevap gelmedi.

- Mecliste, muhalefeti Enver İbrahim temsil edecek

Öte yandan muhalefet koalisyonu Umut İttifakı (PH),olağanüstü meclis oturumu öncesi Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim'i koalisyon lideri olarak atadı.

PH Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, "Söz konusu karara dair koalisyon, Meclis Başkanını ve Muhyiddin'in partisi PPBM'de bizimle hareket eden milletvekillerini bilgilendirmiştir." ifadesi kullanıldı.

Mahathir'in başbakanlıktan istifasının ardından PH koalisyonunun liderliği boş kalmıştı.

- Malezya'daki siyasi kriz

Malezya'da 23 Şubat'ta muhalefet partileri Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) ve Malezya İslam Partisinin (PAS),Mahathir'in liderliğindeki iktidarı devirerek Ulusal İttifak adında yeni bir iktidar koalisyonu kurma çabası siyasi krize yol açmıştı.

Mahathir, UMNO'da yolsuzluğa bulaşan isimlerle çalışmak istemediği için ertesi gün başbakanlıktan istifa etmişti.

PPBM Genel Başkanı Muhyiddin'in Ulusal İttifak projesini desteklemesi üzerine Mahathir, aynı gün parti liderliğinden de istifa kararı almıştı.

Mahathir'in Ulusal İttifak'a yanaşmaması üzerine UMNO ve PAS, daha sonraki günlerde Muhyiddin'i başbakan adayı göstermişti. Bunun üzerine Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, 29 Şubat'ta Muhyiddin'i başbakan atamış, hükümeti kurma görevi vermişti.

Mahathir, Muhyiddin'in ve Ulusal İttifak'ın meclis çoğunluğu bulundurmadığını öne sürerek, yeni hükümete güven oylaması için en kısa zamanda parlamento oturumu düzenlenmesini talep etmişti.