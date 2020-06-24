Malezya'da okullar 3 ay sonra yeniden açıldı

AA

Okulların yeniden açılmasının ilk aşamasında ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencileri eğitime başladı.

Malezya Eğitim Bakanlığı, ülke genelindeki toplam 2 bin 440 devlet okulu ve uluslararası okulun faaliyete geçtiğini ve okullarda eğitimin başlamasından önce sosyal mesafe ile hijyen kuralları düzenlemesinin yapıldığını açıkladı.

500 bin 440 öğrencinin eğitimine devam edeceğini belirten Bakanlık, en fazla 20 kişinin bulunacağı sınıflara girişte bütün öğrencilerin ateşinin kontrol edileceğini, spor faaliyetlerinin bir süre yapılmayacağını ve sınıflarda yemek yenmeyeceğini kaydetti.

İlkokul ve diğer ortaokul öğrencilerinin eğitime devam edeceği tarihin, yıl içinde ilan edileceği belirtildi.

Malezya'da toplam 8 bin 590 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 121 kişi hayatını kaybetti.

8 bin 186 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede aktif vaka sayısı 283'e indi.