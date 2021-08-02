Malezya'da muhalefet milletvekilleri, parlamento oturumunun ertelenmesini protesto etti

AA

Başkent Kuala Lumpur'daki Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan 100'ün üzerinde milletvekili, buradan parlamento binasına yürüdü.

Yürüyüşte eski Başbakan Mahathir Muhammed, ana muhalefet lideri Enver İbrahim, Demokratik Hareket Partisi (DAP) Genel Sekreteri Lim Guan Eng ve Malezya Milli Güven Partisi (AMANAH) Başkanı Muhammed Sabu da bulundu.

Parlamentoya giden yolun önünde barikat kuran polis, milletvekillerinin girişine izin vermedi.

Polisin geçiş izni vermemesi üzerine milletvekilleri, "hükümet istifa" sloganları attı.

Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan ana muhalefet lideri Enver, Meclis Başkanının parlamento oturumu yapılmasına dair verdiği sözü tutmadığını belirterek, "Oturumu erteleme kararı, Başbakanı korumak için yapılmış onursuz bir hamledir." dedi.

Enver, bütün muhalefet partilerinden 107 milletvekilinin hükümete karşı tavrını açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.

- Parlamento, OHAL kapsamında askıya alınmıştı

Geçen hafta parlamentoda 11 Kovid-19 vakası tespit edilmiş ve 29 ile 30 Temmuz'da yapılması planlanan olağanüstü oturumlar bir hafta ertelenmişti.

Meclis Başkanı Azhar Harun dün, bugün devam etmesi planlanan oturumların, Kovid-19 riski nedeniyle iki hafta daha ertelendiğini açıklamıştı.

Muhalefet partileri, Meclis Başkanı Azhar'ın açıklamalarına tepki göstermiş, bu kararın Başbakan Muhyiddin'in iktidarını korumak için alındığını öne sürmüştü.

Malezya'da 13 Ocak-1 Ağustos dönemi için Kovid-19 nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında parlamento faaliyetleri askıya alınmıştı.

Muhalefetin tepkileri üzerine 26 Temmuz'da 5 günlük olağanüstü oturum yapılması kararı alınmıştı.