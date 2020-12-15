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Malezya'da Meclis, iktidar için kritik önemdeki 2021 bütçesini onayladı

KUALA Malezya'da Başbakan Muhyiddin Yasin liderliğindeki Ulusal İttifak hükümetinin Meclis çoğunluğunu ispatlama sınavı olarak görülen 2021 bütçesi, son oylamada Meclisten geçerek kabul edildi.

15.12.2020 - 14:28 | Güncelleme: ABONE OL
Malezya'da Meclis, iktidar için kritik önemdeki 2021 bütçesini onayladı
AA

Malezya Parlamentosunda düzenlenen üçüncü genel bütçe oturumunda, ülke tarihinin en büyük bütçesi olarak kayıtlara geçen 79,2 milyar dolarlık bütçe, 108 ret oyuna karşılık 111 kabul oyuyla onaylandı.

2021 bütçesinin Meclisten geçmesiyle birlikte Başbakan Muhyiddin, uzun süredir tartışılan Meclis çoğunluğunu koruduğunu ispatladı.

Taslak oylaması 26 Kasım'da yapılan bütçeye muhalefet partileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında siyasi karışıklık çıkmaması için destek vermişti.

Daha sonra komite düzeyinde müzakere edilen 27 bakanlığın bütçesi, bazı bakanlıklara ayrılan ödeneklere muhalefetin itiraz etmesine rağmen oy çokluğuyla kabul edilmişti.

- Eski Başbakan Mahathir'in bütçeyi engelleme planı

Son oylamanın yapılmasından önce eski Başbakan Mahathir Muhammed, dün düzenlediği basın açıklamasında, milletvekillerine bütçeye hayır oyu verme çağrısında bulunmuştu.

Mahathir, bütçenin onaylanamayıp hükümetin Meclis çoğunluğunu kaybetmesi durumunda kendi liderliğinde yeni bir hükümet kurabileceğini açıklamıştı.

Şimdiye kadar ilk oylamalarda bütçeye destek veren muhalefet partileri, Mahathir'in açıklamasından sonra bütçeye hayır oyu verme kararı almıştı.

- İktidarın Meclis çoğunluğu tartışması

Ülkede şubat ayında yaşanan ve eski Başbakan Mahathir'in istifasıyla sonuçlanan siyasi krizin ardından başbakanlığa gelen Muhyiddin'i destekleyen milletvekili sayısı, uzun süredir tartışılıyordu.

Muhyiddin'in 1 Mart'ta göreve başlamasından bu yana parlamentoda yeni hükümet için yapılması gereken güven oylamasının sürekli ertelenmesi, Ulusal İttifak hükümetinin meclis çoğunluğu olmadığı tartışmalarını beraberinde getiriyordu.

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