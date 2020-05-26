Malezya'da mahsur kalan öğrenciler bayramı ailelerinden uzakta geçiriyor

AA

Ülkede 18 Mart'ta ilan edilen ve 9 Haziran'a kadar sürmesi planlanan kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında ülkede eyaletler arası seyahatler izne tabi tutuluyor. Malezya, uluslararası seyahatlere de izin vermiyor.

Bu durum karşısında ülke genelinde çok sayıda Malezyalı ve yabancı üniversite öğrencisi, Ramazan Bayramı için evlerine dönememenin burukluğunu yaşıyor.

Memleketine gidemeyecek durumdaki öğrenciler bayramlarını ya kampüsteki yurtlarında ya da öğrenci evlerinde yalnız başına geçiriyor.

Malezya hükümetinin açıklamasına göre ülke genelinde yaklaşık 7 bin öğrenci, kampüslerinde veya üniversitelerinin bulunduğu şehirde mahsur kalmış durumda.

Malezya Teknoloji Üniversitesi (UTM) Mekanik Cihaz Mühendisliği bölümünde öğrenim gören 23 yaşındaki Bangladeşli öğrenci Rıza Rabbi ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM) öğrencisi Hayrul Zahrin de bayramı memleketten uzakta geçiren öğrenciler arasında.

- "Ülkeme gitsem de bayramda ailemi göremeyecektim"

UTM öğrencisi Rabbi, bu yıla kadar her bayramı Bangladeş'te ailesiyle geçirdiğini anlatarak, "Maalesef Kovid-19 salgını ve Malezya genelinde ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle ülkeme gidemedim. Bayram öncesi Malezya'daki Bangladeşliler için tahliye uçuşu yapıldı fakat ülkeme dönsem dahi karantinaya alınacağım için bayramda ailemi göremeyecektim." diye konuştu.

Rabbi, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 aydır okulundaki eğitime de ara verildiğini ancak mühendisliğin uygulama esaslı bir bölüm olması nedeniyle dönemi tamamlayamadıklarını söyledi.

Bayramlarda en çok sevdiği şeyin bayram namazında camileri kalabalık halde görmek olduğunu kaydeden Rabbi, "Bu yıl bayramı ülkemizde geçirememek bir yana Malezya'da da bayram namazı kılamadık. Bundan mahrum kalmak beni üzdü." ifadelerini kullandı.

- "Bu bayramı arkadaşlarımla geçiriyoruz"

Okulun yurdunda kalan Rabbi, farklı ülkelerden çok sayıda arkadaşının kendisiyle aynı durumda olduğunu ve arkadaşlarının da bayramı yalnız geçirdiğini dile getirdi.

IIUM öğrencisi 22 yaşındaki Hayrul da bayramda Malezya'nın Kelantan eyaletindeki evine dönemediği için hüzünlü olduğunu söyledi.

Hayrul, 18 Mart'tan önce gidemediği için kampüste kaldığını ve dersleri de devam etmediği için vaktini değerlendirmekte zorlandığını kaydetti.

Ailesinin bayramını görüntülü aramayla tebrik ettiğini anlatan Hayrul, "Burada çok farklı ülkelerden arkadaşlarım var. Bu bayramın tadını arkadaşlarımla çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Hayrul, bu süreçte dışarı çıkamadığı için geleneksel birçok yemeği pişirmeyi öğrendiğini ve bunun kendisi için güzel bir tecrübe olduğunu aktardı.