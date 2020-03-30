Malezya'da, Kovid-19 nedeniyle şehir meydanları ve sokaklar yıkanıyor

AA

Ulusal haber ajansı Bernama'daki habere göre, başkent Kuala Lumpur başta olmak üzere ülke genelinde çok sayıda şehrin kalabalık meydanları ve sokaklarında belediye ekipleri, bu sabah dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdi.

Bunun yanı sıra salgın riski görülen Kuala Lumpur'daki belediye binası, Ipoh kentindeki tren istasyon binası ve Tapah kentindeki polis merkezinde tam kapsamlı temizlik yapıldı.

Selangor, Melaka ve Johor eyaletlerinde sokak yemekçilerinin kurulu olduğu kalabalık sokaklar da da belediye ekiplerince yıkandı.

Öte yandan Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, 1 Nisan'dan itibaren ülkedeki market ve restoranların çalışma saatlerinin 08.00-18.00 olacağını bildirdi.

Malezya'daki Kovid-19 vakaları bugün 156 kişiye daha virüs teşhisi konmasının ardından, 2 bin 626'ya yükseldi.

Şimdiye kadar 37 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 479 hastanın da iyileştiği açıklandı.