Malezya'da iktidar partisi ortağı UMNO, Macron'un İslam karşıtı politikalarını protesto etti

AA

Başkent Kuala Lumpur'daki Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan UMNO Gençlik Kolları temsilcileri, Fransa'nın Kuala Lumpur Büyükelçisi Frederic Laplanche'ye hitaben yazdıkları protesto mektubunu, Elçiliğe iletmek istedi.

Mektupta Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı faaliyetleri desteklemesini kınayan UMNO, konuya dair Fransa Büyükelçiliğinden açıklama talep etti.

Büyükelçiliğin yerel saatle 15.00'te UMNO yetkilileriyle görüşüp protesto mektubunu teslim alacağını açıklamasına rağmen, Büyükelçilik personelinden UMNO yetkililerini karşılayan olmadı.

Basına konuşan UMNO Gençlik Kolları Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı İkmal Hazlan, Fransa Büyükelçiliğinin protesto mektuplarını almayı reddetmesini kınadığını belirterek "Fransa hükümetinin bu tavırları siyasidir. Fransız yönetimi Müslümanlara ve İslam'a saygı gösterene kadar buradaki Büyükelçiliğe baskı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

İkmal, Müslüman dünyada Fransa'ya yönelik boykot çağrılarına ilişkin, "Biz Malezya'nın Fransa ile ekonomik ilişkilerinin devam etmesinden yanayız. Fakat Fransız hükümeti Müslümanlara karşı saygısız tavrını devam ettirir ve bize karşı suskun kalırsa, boykot meselesini değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin ve ana muhalefet lideri Enver İbrahim, Macron'un İslam karşıtı tutumunu eleştiren açıklamalar yayımlamıştı.