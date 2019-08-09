Malezya'da Goldman Sachs davası: 17 kişinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor

09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Malezya'da, ülkenin kalkınma fonuyla (1MDB) ilgili yolsuzluk soruşturmasında, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın Londra'daki en üst düzey ismi Richard Gnodde'nin de aralarında bulunduğu 17 eski ve görevdeki banka çalışanı hakkında dava açıldı. Sanıklar hakkında 10 yıla kadar hapis ve en az 238 bin dolar para cezası isteniyor. Goldman Sachs suçlamaları reddediyor.
Goldman Sachs, 1MDB'nin tahvillerini satarak 6,5 milyar dolar toplamıştı.
Malezya Başsavcısı Tommy Thomas, "milyarlarca dolarlık tahvil gelirlerini zimmete geçirmeye yönelik kapsmalı bir plan uygulandığını" söyledi.
Thomas, Goldman Sachs'ın alt şirketlerinin, yetkililerinin ve çalışanlarının üç tahvilin yapılandırılmasında ve satışında rol oynadıklarını belirtti.
Yatırım bankasının bir sözcüsü ise "Bugün açıklanan suçlamalar ve geçen yıl Aralık'ta yöneltilen iddialarla ilgili olarak kendimizi aktif bir biçimde savunacağız"dedi.
Malezya, geçen yıl Aralık ayında Goldman Sachs ve iki eski çalışanına, en az 6 ülkede araştırılan fondaki yolsuzluk ve kara para aklama iddaialarıyla ilgili olarak suçlama yöneltmişti.
Malezya Başsavcısı tarafından suçlananlar arasında Goldman Sachs'ın Eski Avrupa Operasyonları Başkanı Michael Sherwood ve halen Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'nın Başkanlığını yapan bankanın eski ortaklarından Michael Evans da var.
Amerikalı ve Malezyalı Savcılar, devlet fonunda toplanan paranın, birkaç etkili ismin cebine girdiğini; bu paralarla lüks mülkler, bir özel jet, Van Gogh ve Monet'ye ait sanat eserleri satın alındığını söylüyor.
Savcılara göre, paranın bir bölümü de Leonardo di Caprio'nun oynadığı The Wolf of Wall Street filminin çekiminde kullanıldı.
Malezya'nın Aralık ayında suçlama yönelttiği kişilerden Tim Leissner Goldman Sahcs'ın Güneydoğu Asya Başkanıydı ve 2016'da bankadan ayrılmıştı. Roger Ng ise Mayıs 2014'e dek Goldman'ın üst düzey yetkililerindendi.
Aralık'ta "Jho Yow" olarak bilinen yatırımcı Low Taek Jho ve eski 1MDB çalışanı Jasmine Loo Ai Swan'a karşı da suçlamalar yöneltilmişti.
Leissner, ABD'deki soruşturmada "kara para aklamak için komplo kurma" ve "rüşvetle mücadele yasalarını ihlal etme" suçlamalarını kabul etmişti.
1MDB fonu, eski Malezya Başbakanı Necib Razak tarafından 2009'da kurulmuştu.
Fondan 681 milyon dolar çalmakla suçlanan Razak, iddiaları reddediyor.
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