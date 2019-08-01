Malezya'da erkeklerin ‘kadın tahrikinden korunması’ için yasa çıkarılmasını isteyen senatör özür diledi

01 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Malezya'da erkeklerin "kadınların tahriki" nedeniyle tecavüze yöneldiğini öne sürerek "erkeklerin korunması için" yasa çıkarılmasını isteyen iktidar partisinden bir senatör tepkiler üzerine özür diledi.
Halkın Adaleti Partisi senatörü Muhammed İmran Abdül Hamid, Malezya Parlamentosu'nun üst kanadı Divan Negara'daki konuşmasında şunları söyledi:
"Erkekler, kadınların davranışları, sözleri ve kıyafetleri nedeniyle ensest, tecavüz, taciz ve pornografi izlemek gibi eylemlerde bulunabilir. Erkeklerin korunması gerekir. Kadınların davranışları ve kıyafetleri yasaları çiğnememize ve ceza almamıza neden olabilir. Erkeklerimizin güvende ve memleketimizin huzurlu olması için bakanın Cinsel Taciz Yasası önerimi dikkate almasını istiyorum."
İngiliz haber sitesi Independent'a göre, ana muhalefet partisi Birleşik Malaylar Ulusal Örgütü'nden Senato Başkan Yardımcısı Datuk Seri Abdülhalim Abdülsamed, "İyi bir bakış açısı" diyerek Abdül Hamid'e destek verdi.
Ancak Abdül Hamid'in kanun teklifi, birçok siyasetçi ve kadın örgütleri tarafından kınandı.
İktidar partisi lideri Enver Emin, Abdül Hamid'in bu yasa teklifiyle hem kadınlara hem de erkeklere hakaret ettiğini savundu. Enver Emin, ana muhalefet lideri olduğu dönemde eşcinsel ilişkiye girdiği suçlamasıyla üç yıl hapis yattıktan sonra Sultan 5. Muhammed tarafından affedilmişti.
AWAM (Kadınlar Eylem Örgütü) adlı kadın hakları kuruluşu da kanun teklifinin cinsel suçlarda suçu mağdurlara yüklediğini belirtti.
Örgütün açıklamasında şöyle denildi:
"Senatörün tecavüz, taciz, ensest ve pornoda suçu kurbana atması kabul edilemez. Sorumluluk cinsel saldırıda bulunan kişiye aittir. Mağdurların adalet sistemine erişiminin olmaması ve yaşadıkları aşağılayıcı deneyimin sonunda hak talebinde bulunamaması bir korku ve şiddet kültürü yaratır. Tüm bunların altında, cinsiyet temelli şiddetin arzu ve şehvetten kaynaklandığı varsayımı yatmaktadır. Halbuki bu tür bir şiddet arzu ve şehvetle açıklanamaz. Bu şiddetin kaynağı güç ve nesneleştirmedir."
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya genelinde her üç kadından biri, hayatlarının bir dönemde fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor.
Independent'a göre Malezya cinsiyet eşitliği konusunda kötü bir sicile sahip.
Ülkede eşcinsel ilişki kırbaç ya da 20 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.
Geçen Eylül'de kendi rızalarıyla cinsel ilişkiye giren 22 ve 32 yaşlarındaki iki kadın şeriat kanunlarını çiğnedikleri gerekçesiyle aile üyeleri ve hükümet yetkilileri önünde mahkeme salonunda kırbaçlanmıştı.
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