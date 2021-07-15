Malezya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi yapılan programda, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı'nın 15 Temmuz mesajı paylaşıldı.
Kavakcı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) örgütlenmeye 1970'li yıllarda başladığına ve faaliyetlerini 1990'lı yıllarda küresel düzeye taşıdığına dikkati çekerek "FETÖ, başta eğitim kurumları olmak üzere medya, sivil toplum ve ticaret gibi pek çok yüzü bulunan bir dizi faaliyete girişmiş, çizmeye çalıştıkları bu sözde olumlu resmin arkasında anayasal, demokratik düzeni dönüştürmeye matuf sinsi eylemlerine devam etmiştir." dedi.
FETÖ'nün birçok ülkede olduğu gibi Malezya'da da çeşitli alanlarda örgütlenmeye çalıştığını vurgulayan Kavakcı, "Malezya'da FETÖ iltisaklı yapıların neredeyse tamamının bugün işlemez durumda olduğunu ifade etmekten memnuniyet duyuyor, Malezya makamlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.
Kavakcı, Malezya'nın ülkedeki FETÖ bağlantılı kişileri 2016, 2017 ve 2019'da Türkiye'ye teslim etmesini unutulmaz bir dayanışma örneği olarak gördüğünü vurgulayarak "Terörle mücadele konusunda örnek teşkil eden ülkelerden biri olan Malezya ile güvenliğin çok boyutlu ve küresel bir gerçeklik olduğu farkındalığıyla, kaynağı fark etmeksizin terörün her türlüsüne karşı sürdürdüğümüz tavizsiz mücadelemizde iş birliğimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
15 Temmuz darbe girişiminin acı tecrübelerinin Türkiye için olduğu kadar dünya için de hatırlatıcı bir vazife gördüğüne işaret eden Kavakcı, şöyle devam etti:
"FETÖ'nün dünyanın her yerindeki uzantılarıyla mücadele etmek, 15 Temmuz hain darbe girişiminin başka coğrafyalarda yaşanmasının önüne geçmek için elzemdir. Zira Sayın Cumhurbaşkanımızın da pek çok defa ifade ettiği üzere, hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz."
- Şehitlerin isimleri tek tek okundu
Daha sonra Kavakcı ve diğer Büyükelçilik çalışanları, 15 Temmuz 2016 günü şehit olan 251 kişinin isimlerini tek tek okuyarak onları rahmetle andı.
15 Temmuz kapsamında Büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarında, 15 Temmuz gecesine dair görüntüler ve 15 Temmuz gazilerinden İsmet Doğan'ın o gece yaşadıklarını anlattığı video paylaşıldı.
Öte yandan Malezya basınından New Straits Times gazetesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "FETÖ ile neden kararlılıkla mücadele etmeliyiz?" başlıklı makalesi yayımlanırken 15 Temmuz konulu tam sayfa ilan verildi.
Malayca yayın yapan Berita Harian gazetesinde ise Büyükelçi Kavakcı'nın "Malezya ile Dostluk Köprüsü Büyümeye Devam Ediyor" başlıklı makalesi yayımlandı.
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