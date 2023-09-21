Malezya Başbakanı'ndan Sabiha Gökçen açıklaması

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Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya varlık fonu Khazanah aracılığıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işleten Malezya Havalimanları’nın performansından memnun olduğunu söyledi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Malaysia Airports’un havalimanı yöneticiliğindeki tecrübesine güveninin tam olduğunu ve ikinci pistle birlikte İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Havalimanı'nda operasyonlarını genişletmesine yönelik yeşil ışık yaktığını belirtti.

Enver İbrahim, "Bu muazzam destek aynı zamanda Malezya şirketinin ISG'yi geliştirmesi ve yönetmesi konusunda büyük güven tazelemesidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabulünde, Türkiye-Malezya ilişkilerini stratejik ortaklık temelinde daha ileriye taşımak için fikir teatisinde bulunulurken, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meselelerin de ele alındığı bildirildi.

TİCARET HACMİ 4.7 MİLYAR DOLAR

Malezya, 2022'de 4.7 milyar dolar ticaret hacmiyle Türkiye'nin ASEAN Bölgesi'ndeki en büyük ticaret ortağı olmuştu.

Malezya’nın Türkiye’deki en büyük yatırımı Sabiha Gökçen Havalimanı olurken, Evyap Sabun ise Malezya’daki en büyük Türk yatırım şirketi konumunda.