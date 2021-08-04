Malezya Başbakanı Muhyiddin, meclis çoğunluğunu kanıtlamak için güven oylamasına gidecek

AA

Başbakan Muhyiddin, iktidar koalisyonu partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütünün (UMNO) dün hükümete desteğini çektiğine dair açıklamasının ardından, meclis çoğunluğunu kaybettiğine dair tartışmalara açıklık getirmek için basına konuştu.

Konuyu müzakere etmek üzere bu sabah Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile görüştüğünü aktaran Muhyiddin, "Yeterli sayıda milletvekilinin beni desteklediğine dair Majesteleri Kral'ı bilgilendirdim ve meclis çoğunluğumun olduğuna dair kendisini temin ettim." dedi.

Muhyiddin, şimdiye kadar birkaç kez yeterli meclis çoğunluğu bulunduğuna dair şüphelerin var olduğunun altını çizerek "Bu nedenle Majesteleri Kral'a, parlamentoda çoğunluğumu kanıtlayacağıma dair bilgilendirmede bulundum." şeklinde konuştu.

Malezya Başbakanı, olağan Meclis oturumlarının başlayacağı eylül ayında güven oylamasının yapılacağını belirtti.

UMNO Genel Başkanı Ahmed Zahid Hamidi, dün düzenlediği basın toplantısında, partisinin hükümet koalisyonuna desteğini çektiğini açıklamıştı.

Hükümetin meclis çoğunluğunu kaybettiğini öne süren Zahid, Muhyiddin'i istifaya çağırmıştı.

Zahid'in açıklamasının ardından kabinedeki UMNO üyelerinden Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şemsul Enver Nasarah görevinden istifa etmişti.

- Hükümetin meclis çoğunluğu tartışması

Malezya Parlamentosunda 220 milletvekili bulunurken, iktidar olmak isteyen koalisyonun en az 111 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

1 Mart 2020'de göreve geldiğinde 115 milletvekili tarafından desteklenen Muhyiddin'in, parlamentoda 38 milletvekili bulunan UMNO'nun desteğini çekmesiyle meclis çoğunluğunu kaybetmesi bekleniyor.

Buna karşın UMNO üyesi milletvekillerinin büyük bir kısmının, partinin aldığı karara uymayıp Muhyiddin'i desteklediği öne sürülüyor.

Meclis çoğunluğunu kaybetmesi durumunda Muhyiddin'in azınlık hükümeti lideri olarak görevine devam etmesi veya Malezya Kralı'nın, meclis çoğunluğunu sağlayacağını düşündüğü bir milletvekilini başbakan olarak ataması ihtimali bulunuyor.

- İktidar koalisyonunda anlaşmazlıklar

23 Şubat 2020'de eski Başbakan Mahathir Muhammed'in istifasıyla sonuçlanan siyasi krizin ardından eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin, muhalefetteki UMNO ve Malezya İslam Partisinin (PAS) desteğiyle yeni koalisyon kurarak başbakanlığı devralmıştı.

Muhyiddin'in başbakan olduktan sonra UMNO üyesi milletvekillerine kabinede az görev vermesi, iktidar koalisyonunda zaman zaman anlaşmazlıklara yol açmıştı.

Bu yıl 29 Mart'ta düzenlenen UMNO genel kongresinde parti yönetimi, bir sonraki seçimlere kadar iktidar koalisyonunda kalmaya karar vermiş fakat seçimlerde Muhyiddin'i desteklemeyeceklerini ilan etmişti.

UMNO Genel Başkanı Zahid, 8 Temmuz'daki açıklamasında, Muhyiddin'in OHAL kararnamelerini kendi amaçları doğrultusunda kullandığını öne sürmüş ve UMNO'nun Muhyiddin'e desteğini çektiğini duyurmuştu.

Zahid'in açıklamasının ardından muhalefet partileri, Muhyiddin'in meclis çoğunluğunu kaybettiğini iddia etmiş ve mecliste güven oylaması çağrısında bulunmuştu.