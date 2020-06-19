Malezya 6 ülkeye sınırlarını açmaya hazırlanıyor

AA

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, salgının yayılımının durduğu veya kontrol altına alındığı Singapur, Brunei, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore'den ülkeye kara ve hava yolları ulaşımını açmak için çalışmaların başladığını açıkladı.

Söz konusu ülkelerle salgına karşı tedbirlerin alınmasına ilişkin müzakerelerde bulunduklarını belirten Nur Hişam, "Her iki tarafın şartları kabul etmesi gerekiyor. Bu konuda anlaşılırsa ülkeler arasında iş, eğitim ve turizm amaçlı karşılıklı seyahatler yapılabilecektir." dedi.

Malezya'daki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 7 artarak 8 bin 535'e, iyileşen vaka sayısı ise 70 artışla 8 bin 70'e yükseldi.

Toplam 121 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede aktif vaka sayısı 344'e düştü.