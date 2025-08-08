Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Malefiz (Maleficent) konusu ne, ne zaman çekildi? Malefiz filmi oyuncuları ve karakterleri

        Malefiz (Maleficent) konusu ne, ne zaman çekildi?

        Malefiz (Maleficent) bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Fantastik sinemanın unutulmaz yapımlarından Malefiz (Maleficent), klasik Uyuyan Güzel masalını bambaşka bir pencereden izleyiciyle buluşturdu. Angelina Jolie'nin hayat verdiği Malefiz karakteri, güç, ihanet ve sevgi arasındaki karmaşık çizgide şekilleniyor. Film, kötü olarak bilinen bu peri figürünün aslında nasıl bir geçmişe sahip olduğunu gözler önüne seriyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 18:41 Güncelleme: 08.08.2025 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2014 yılında vizyona giren Malefiz (Maleficent), masal severleri alışılmışın dışında bir uyarlamayla karşılıyor. Robert Stromberg’in yönetmenliğini yaptığı film, güçlü peri Malefiz’in dramatik hikâyesini merkezine alıyor. Peki, Malefiz (Maleficent) konusu ne, ne zaman çekildi? İşte Malefiz filmi oyuncuları ve karakterleri...

        • 2

          MALEFİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır. Ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar...

        • 3

          Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur. Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur.

        • 4

          MALEFİZ FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER?

          Angelina Jolie - Maleficent

          Ella Purnell ve Isobelle Molloy - genç Maleficent

          Elle Fanning - Prenses Aurora

          Vivienne Jolie-Pitt ve Eleanor Worthington Cox- genç Prenses Aurora

          Janet McTeer - yaşlı Aurora (filmin anlatıcısı)

          Sharlto Copley - Kral Stefan

          Michael Higgins - genç Stefan

          Sam Riley - Diaval

          Imelda Staunton - Knotgrass

          Juno Temple - Thistlewit

          Lesley Manville - Flittle

          Brenton Thwaites - Phillip

          Kenneth Cranham - Kral Henry

          Hannah New - Leila

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Tarım arazinden ormana sıçradı!
        Tarım arazinden ormana sıçradı!
        Bakan Fidan'dan Şam'a sürpriz ziyaret
        Bakan Fidan'dan Şam'a sürpriz ziyaret
        Sıcaklıklar da rüzgarın şiddeti de artıyor!
        Sıcaklıklar da rüzgarın şiddeti de artıyor!
        ICRYPEX'in patronu, Göksu'yu uyuşturucuya mı zorladı?
        ICRYPEX'in patronu, Göksu'yu uyuşturucuya mı zorladı?
        TBMM'de süreç komisyonunun 2.toplantısı başladı
        TBMM'de süreç komisyonunun 2.toplantısı başladı
        Anne ve babası için uzaklaştırma kararı aldırmış
        Anne ve babası için uzaklaştırma kararı aldırmış
        İzmir-Ankara arası 3.5 saate düşüyor
        İzmir-Ankara arası 3.5 saate düşüyor
        Zincir marketlerdeki çalışma koşullarının fiziksel ve psikolojik yıpranmaya yol açtığı uyarısı!
        Zincir marketlerdeki çalışma koşullarının fiziksel ve psikolojik yıpranmaya yol açtığı uyarısı!
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        Tarifeler ve modada değişim Crocs hisselerini sarstı
        Tarifeler ve modada değişim Crocs hisselerini sarstı
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?
        Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?
        Kendi şahsi subjektif “En iyi 10” listem
        Kendi şahsi subjektif “En iyi 10” listem
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        Habertürk Anasayfa