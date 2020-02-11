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Netflix'te yayınlanan Malcolm X suikastına ilişkine belgesel serisinin ardından, dosyanın yeniden açılarak suikastın incelenmesine karar verildi.

Manhattan Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, yeni bilgilerin gün yüzüne çıkması nedeniyle dosyanın yeniden gözden geçirileceği belirtildi.

Savcılığın açıklamasında, haksız yere mahkum edilen kişileri temize çıkarmayı hedefleyen bir kar amacı gütmeyen kurum olan Innocence Project (Masumiyet Projesi) ile birlikte çalışılacağı ifade edildi.

Manhattan Bölge Savcılığı'nın açıklaması, Netflix'te 'Malcolm X'i kim öldürdü?' isimli belgeselin geçtiğimiz Cuma günü yayınlanmasından birkaç gün sonra geldi. Belgesel serisinde, tarihçi Abdurrahman Muhammed, Malcolm X suikastıyla ilgili doğru kişilerin yakalanıp yakalanmadığının da içerisinde bulunduğu sorulara yanıt arıyor.

İnsan hakları savunucusu Malcolm X, 21 Şubat 1965'te New York'ta yaptığı bir konuşma sırasında vurularak öldürmüştü. Suikasttan bir yıl sonra Mucahid Abdul Halim, Muhammed Abdul Aziz ve Halil İslam isimli 3 kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aziz ve İslam yıllar boyunca masum olduklarını savunarak, aklanmaya çalışırken, Mücahid Abdul Halim suikastta rol oynadığını kabul etmiş ancak Aziz ve İslam'ın masum olduğunu söylemişti.

1985 yılında afla salıverilen Muhammed Abdul Aziz halen ismini temize çıkarmaya çalışırken, Halil İslam 2009'da hayatını kaybetti.