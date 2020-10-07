Malazgirt'te patates hasadı - MUŞ

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, patates tarlasında incelemelerde bulundu.Başkan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa çiftçi Cevdet Uzundemir tarafından ekilen patatesten güzel ve kaliteli verim aldıklarını belirtti.
Malazgirt'te ilk defa patates ekiminin yapıldığını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:
"Malazgirt'te artık patateslerimiz de yeşeriyor. Bundan sonrada Malazgirt ilçemizin ismi patates ile anılabilir. Ahlat patatesi kadar kaliteli ve doğal bir patates üretimimiz var. Çok şükür patates artık bu bölgede yaşayan halk için bir ekmek kapısı oldu. Çiftçimize çok teşekkür ediyorum. Malazgirt'te patates ekimini daha da yayacağız. Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'ın talimatları doğrultusunda her daim sahadayız."
Çiftçi Cevdet Uzundemir ise ilk etapta deneme amaçlı 150 dönüme kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan patates ektiğini söyledi.Patatesten yaklaşık 350 ton rekolte beklediğini kaydeden Uzundemir, "İlçemizdeki üreticilerimiz sadece arpa ve buğday ekiyor. Bende bu yıl ilk defa patates ekmek istedim. Hiçbir destek almadan kendi imkanlarımla 150 dönüme patates ektim. Güzel bir verim aldık." dedi.
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