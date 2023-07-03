Malazgirt Savaşı'nın alanı tespit ediliyor

Kazıda 12 üniversiteden 40 akademisyenin görev aldığını ifade eden Çevik, şöyle konuştu:
"Afşin köyünde kazı çalışmalarımız başladı. Afşin köyü önemli. Yaklaşık 1600 metre yükseklikte. Savaş alanı olarak düşündüğümüz alanın tam ortasında. Selçuklu karargahı olma ihtimali bulunan bir alan burası. Bizi buraya getiren şey, savaşın jeostratejik konumu. İki yıl önce yüzey araştırması esnasında buradaki alçak kazıdan elde ettiğimiz kemik analizleri ve karbon-14 sonuçları, tarih olarak 11. yüzyılı verdi.