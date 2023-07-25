Malazgirt Savaşı alanında 15 mezar açıldı

"Malazgirt Ovası'nda daha önce yapılan sondaj çalışmalarında sikke, ok uçları gibi birçok savaş aletine de rastlanıyordu. Tarihi kaynaklara bakıldığında Malazgirt Savaşı'nın yaşandığı en muhtemel yer Afşin köyüdür. Hem ilçeye olan mesafesi, hem Malazgirt-Ahlat yolu üzerindeki konumu hem de elde edilen buluntular alanın burası olduğunu gösteriyor. Mezarlardan çıkarılan kemiklerde darbe izi var. İskeletler üzerinde yapılan karbon-14 analizleri, 11. yüzyıla ait olduğunu gösteriyor. Mezarlardan çıkarılan kemik kalıntıları üzerindeki çalışmalar tamamlandığında daha net ve sağlıklı sonuçlara ulaşacağız."