Malazgirt Meydan Muharebesi alanı jeoradarla tespit ediliyor

"Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" kapsamında 10 üniversiteden 35 akademisyen, Süphan Dağı eteğindeki Örenşar köyü mevkisinde bulunan 1800 rakımlı tepede kazı çalışması yürütüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce desteklenen çalışmada, Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında Muş Alparslan ve Muğla Sıtkı Koçman üniversitelerinin iş birliğiyle bir araya gelen uzman akademisyenler, jeoradarla taranan alandan elde edilen verileri laboratuvarlarda inceleyecek.
Alanda incelemelerde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AA muhabirine, kazı çalışmalarında akademisyenlerin jeoradar kullandığını söyledi.
Bu önemli projede paydaş üniversite olarak yer aldıklarını anlatan Polat, "Kazı yürütülen alanda mezarlar var. Uzman arkadaşlar jeoradarla alanda tarama yapıyor. Jeoradar belli bir derinliğe kadar yer altındaki mezarları tespit ediyor. Bu sistemle kazı çalışması hız kazanacak. Temel amacımız, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesi'ni milli bir parka dönüştürüp, büyük bir şehitlik şeklinde insanların gelip gitmesini ve burasının bir turizm destinasyonu olmasını temin etmektir." dedi.
Bitlis Eren Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Levent Ekinci de jeoradar sistemiyle yer altında gömülü yapı kalıntılarını aradıklarını belirterek, "Elektrik öz direnç tomografi yöntemiyle yere elektrik akımı verip karşı gelen direnci ölçüyoruz. Elde ettiğimiz bilgilere birçok matematiksel işlemler uyguladıktan sonra, bunları yeraltına ait görüntü ve harita şekline dönüştürüyoruz. Haritalardan yorumlama yoluyla mezar tipi yapılara rastladığımızda bu alanın tarihine ışık tutacağını düşünüyoruz." dedi.
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