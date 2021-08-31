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Malaysia Airports, Berk Albayrak’ın 1 Eylül 2021’den geçerli olmak üzere Türkiye’deki iştiraki İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) CEO’su olarak atandığını duyurdu.

Malaysia Airports Group CEO’su Dato’ Mohd Shukrie Mohd Salleh, Berk Albayrak’ı İSG CEO’su olarak atanmasından ötürü tebrik etti ve şunları söyledi: “Berk Albayrak’ın İSG’ye liderlik edeceğine ve özellikle trafik hareketliliği açısından toparlanma işaretleri görmemizle birlikte yükselen şehir havalimanı olarak konumumuzu ileriye taşıyacağına inanıyoruz. İSG, bir süre önce Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından Avrupa’nın en yüksek trafiğe sahip havalimanları arasında 4. sırada gösterildi. İSG, 2021’in ilk yarısında ümit verici ivme yakalayarak COVID-19 öncesi dönemin toplam yolcu trafiğine göre %53 oranında toparlanma kaydetmiş bulunuyor.”

Albayrak, geçtiğimiz Nisan ayında vekaleten ISG CEO’su olarak atanmıştı. İSG’de 11 yıldır çalışan Albayrak, son atamasından önce operasyon direktörlüğü ve teknik hizmetler direktörlüğü gibi görevlerde bulundu. İnşaat mühendisliği eğitimi alan Albayrak’ın önceki iş deneyimleri arasında Limak ve GMR Ortak Girişiminde departman yöneticiliği, DHMİ Türkiye’de inşaat bölümü direktörlüğü ve Baki Şirketler Grubu’nda proje müdür yardımcılığı sayılabilir.