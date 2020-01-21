21 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zor durumdaki Malaysia Airlines'ın yüzde 49'una Air France-KLM talip olurken, Japan Airlines (JAL) ise şirketin yüzde 25'i için
teklif vermeye hazırlanıyor. Konuya ilişkin bilgisi bulunan kaynaklar, bu tekliflere ek olarak AirAsia Group ve Endonezya merkezli Lion Havayolları'nın Malezya kolu Malindo'nun da tekliflerini ilettiklerini belirtti.
Kaynaklardan biri, Malezya hükümetinin yurtdışından gelen teklifleri daha cazip bulduğunu; ancak Malezya Havayolları'nın sahibi konumundaki ulusal varlık fonunun AirAsia'nın teklifine daha sıcak baktığını belirtti. Aynı kaynak, "Yurtdışındaki havayollarından gelen her iki teklif de Malezya'nın stratejik konumuna yatırım yapmayı planlandıkları için daha kapsamlı ve stratejik" dedi.
MALEZYA VARLIK FONU ALMIŞTI
Malezya hükümeti 2014 yılında bir uçağının uçuş sırasında esrarengiz şekilde ortadan kaybolması ve bir uçağının da Ukrayna'nın doğusunda vurularak düşürülmesinin ardından zor günler geçiren havayolu için stratejik bir ortak arıyordu. Malezya Varlık Fonu Kazanah Nasional Bhd 2014'te Malezya Havayolları'nın kalan yüzde 30'luk hissesini de 1.4 milyar ringgit (345 milyon dolar) ödeyerek satın almıştı.
Kaynaklar görüşmeler gizli olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemezken; Air France-KLM, AirAsia ve Malindo yetkilileri henüz cevap vermedi. Japan Airlines (JAL) kanadından yapılan açıklamada ise, şirketin Malezya Havayolları ile işbirliğini geliştirmek istediği belirtilirken, sözkonusu teklif ile ilgili bir yorumda bulunulmadı.
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