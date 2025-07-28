Malavi Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Malavi'de Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Malavi’nın Uluslararası Telefon Kodu: +265

Malavi’nin uluslararası telefon kodu +265’tir. Ülke dışından Malavi’deki bir telefona ulaşmak isteyenler, bu kodu numaranın başına ekleyerek arama yaparlar. Örneğin başkent Lilongwe’deki bir numara +265 ile başlar ve ardından telefon numarası gelir. Ülkede sabit hat ve mobil iletişim hizmetleri yaygınlaşmakta olup, başlıca operatörler arasında Airtel Malawi, TNM (Telekom Networks Malawi) ve MTL (Malawi Telecommunications Limited) bulunmaktadır. Mobil internet ve veri hizmetleri özellikle şehir merkezlerinde giderek artmaktadır.

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Araç Plaka Kodu: MW

Malavi’nin uluslararası araç plaka kodu MW’dir. Bu kod, Malavi plakalı araçların yurt dışında tanınmasını sağlar. Ülke içinde ise araç plakaları beyaz zemin üzerine siyah yazılarla düzenlenir ve plakaların üst kısmında ülke adı veya kısaltması ile birlikte “MW” kodu yer alabilir. Plaka sisteminde bölgesel kodlama veya farklı renkli plakalar bulunabilir ancak genel olarak standart bir plaka formatı kullanılır.

Resmi Para Birimi: Malavi Kvaçası (MWK)

Malavi’nin resmi para birimi Malavi Kvaçasıdır ve uluslararası kodu MWK olarak geçer. 1 Kvaça, 100 tambala’ya bölünür. Günlük hayatta tambala çok az kullanılmakla birlikte, Kvaça temel para birimi olarak hayatın her alanında geçerlidir. Banknotlar genellikle 20, 50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000 ve 5.000 Kvaça değerindedir. Madeni paralar ise 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 Kvaça olarak dolaşımdadır. Malavi ekonomisi çoğunlukla tarım, balıkçılık ve madencilik sektörlerine dayanır.

İnternet Alan Adı Uzantısı: .mw Malavi’nin resmi internet alan adı uzantısı .mw’dir. Bu uzantı, Malavi merkezli bireyler, kurumlar, şirketler ve devlet organları tarafından kullanılır. Alan adı tescili, Malavi’de yetkili kurumlar tarafından düzenlenmektedir ve .mw uzantısı, ülkenin dijital dünyadaki kimliğini temsil eder. Özellikle yerel işletmeler ve kamu kurumları bu alan adı uzantısını tercih ederek dijital varlıklarını oluştururlar. Malavi, telefon kodu +265, plaka kodu MW, para birimi Malavi Kvaçası (MWK) ve internet alan adı uzantısı .mw ile küresel iletişim, ulaşım ve dijital platformlarda kendi kimliğini yansıtan bir ülke konumundadır. Bu göstergeler, Malavi’nin altyapı gelişimini, uluslararası bağlantılarını ve teknolojik entegrasyonunu destekleyen temel unsurlardır. Afrika kıtasında hızla büyüyen ve gelişen ülkelerden biri olan Malavi, bu alanlarda yaptığı yatırımlarla önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacaktır.

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