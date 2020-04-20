Malavi'de doktorlardan "koronavirüs" grevi

AA

Başkent Blantyre'deki Devlet Hastanesi Direktörü Samson Mdolo, gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorlar ve hemşirelerin Kovid-19'a karşı mücadelede yeterli kişisel koruyucu ekipmana sahip olmaması nedeniyle grev başlattığını belirtti.

Hastanede eldiven, maske ve temiz su bulunmadığını aktaran Mdolo, "Ekipmanları olmadığı için sağlık personelleri risk altında. Ama şu anda hükümet ile görüşmeler yapıyoruz ve olumlu bir sonuç çıkacağını umuyoruz." dedi.

Mdolo, hükümet taleplerini sağlayana kadar çalışmayacaklarını ifade etti.

Ülkede şimdiye kadar 17 Kovid-19 vakası görülürken, 2 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.