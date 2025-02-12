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        Haberler Spor Voleybol Malatyalı genç voleybolcular ve Filenin Sultanları Vodafone 5.5G ile aynı sahada buluştu - Voleybol Haberleri

        Malatyalı genç voleybolcular ve Filenin Sultanları Vodafone 5.5G ile aynı sahada buluştu

        Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru ve Sultanlar Ligi İsim Sponsoru Vodafone, teknolojinin gücünü kullanarak voleybol sporuna katkıda bulunmayı sürdürüyor. Vodafone, Malatya'nın Orduzu Köyü'nde kısıtlı imkânlarla kurulan Malatya 44 Voleybol Akademi'nin genç voleybolcularını Vodafone 5.5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantısı sayesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile aynı sahada buluşturdu. Vodafone ayrıca, Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğiyle, genç voleybolcuların spor tutkusunu desteklemek amacıyla Malatya'da kalıcı bir voleybol sahası da kurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 19:44 Güncelleme: 12.02.2025 - 19:44
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        Milli takım, Malatyalı genç voleybolcularla buluştu!
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        12 Şubat 2025 – Dünyada kadın voleyboluna, Türkiye’de ise kadın sporuna yönelik en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, dijitalleşmenin gücünü kullanarak kadın voleybolcuların yanında durmaya devam ediyor. Vodafone, Malatya’nın Orduzu Köyü’nde kısıtlı imkânlarla kurulan Malatya 44 Voleybol Akademi’nin genç voleybolcularını Vodafone 5.5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantısı sayesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile aynı sahada buluşturdu. Proje kapsamında, milli takım oyuncuları ve genç voleybolcuların tüm hareketleri özel bir oyuna aktarılarak yaptıkları her hareket anlık olarak bu oyunda hayat buldu. Böylece, Malatya’da bulunan genç voleybolcular ile İstanbul’da bulunan milli takım oyuncuları karşılıklı maç yaptı. Proje için bir reklam filmi de hazırlandı.

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        Vodafone ayrıca, Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğiyle, genç voleybolcuların spor tutkusunu desteklemek ve onları geleceğe hazırlamak amacıyla Malatya’da kalıcı bir voleybol sahası kurdu.

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

        “Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru ve Sultanlar Ligi İsim Sponsoru olarak, ülkemizde voleybolun gelişmesine katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Özellikle son dönemde A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızın kazandığı başarılar sayesinde genç kızlar arasında voleybola karşı ciddi bir sevgi ve ilgi oluştu. Malatya’nın Orduzu Köyü’nde spor hocalarının gayretleri ve kısıtlı imkânlar ile kurulan Malatya 44 Voleybol Akademi bu duruma güzel bir örnek. Bu takımda oynayan genç voleybolcuların en büyük hayali, idolleri olan milli takımımızla aynı sahada buluşmaktı. Biz de bu hayali gerçekleştirmek için harekete geçtik. Vodafone 5.5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantısı sayesinde, Malatyalı genç voleybolcu kızlarımızı milli takımımızla aynı sahada buluşturduk. Nasıl ki 5.5G destekli Şahin Gözü teknolojisiyle sahadaki tüm hareketler anlık olarak dijital bir ortama aktarılıp seyircilere sunulabiliyorsa, 5.5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantı gücünü burada da mümkün kıldık. Hem milli takımın hem de genç voleybolcuların hareketlerini özel bir oyuna aktardık ve Malatya’daki genç voleybolcuların İstanbul’daki milli takım ile maç yapmasını sağladık. Aynı zamanda voleybolcu genç kızlarımız voleybol tutkularını hiç bırakmasın ve geleceğin yetenekleri olsunlar diye TVF işbirliğiyle Malatya’da kalıcı bir voleybol sahası kurduk. Vodafone olarak, özel projelerle hem takımların hem de voleybolseverlerin deneyimini daha da geliştirmeye devam edeceğiz.”

        MİLLİ TAKIM, MALATYALI GENÇ VOLEYBOLCULARLA BULUŞTU

        Vodafone’un hazırladığı reklam filminde, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve Malatya 44 Voleybol Akademi’nin genç oyuncuları yer alıyor. Reklam filmi için hem milli takım oyuncuları hem de Malatyalı genç voleybolcular özel süitler giydi. Oyuncuların beden hareketleri taranarak birer oyun karakteri haline getirildi. Vodafone 5.5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantısı kullanılarak oyuncuların tüm hareketleri anlık olarak özel bir oyunda hayat buldu. Böylece, farklı şehirlerde bulunan takımlar karşılıklı maç yapma imkânına sahip oldu.

        Tüm kreatif süreçlerini VML Türkiye’nin yürüttüğü reklam filminin yapımını Anima İstanbul üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Aytuğ Üngör oturuyor.

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