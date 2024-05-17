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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Malatyalı depremzede çocuklara Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sürpriz - Fenerbahçe Haberleri

        Malatyalı depremzede çocuklara Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sürpriz

        Fenerbahçe Spor Kulübü, Malatyalı depremzede öğrencileri İstanbul'da 4 gün boyunca ağırladı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da çocuklara forma hediye etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 18:27 Güncelleme: 17.05.2024 - 18:27
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        Depremzede çocuklara Ali Koç'tan sürpriz
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        Malatya’nın Pütürge ilçesinde bulunan Yatılı Bölge Orta Okulu’ndan bir grup öğretmen ve öğrenci, 4 gün boyunca İstanbul’da Fenerbahçe Spor Kulübü'nün misafiri oldu.

        Malatyalı Fenerbahçeliler Derneği ve Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı işbirliğiyle yapılan organizasyonda çocuklar, İstanbul’da gönüllerince eğlenip, Fenerbahçe - Kayserispor maçını tribünde izlediler.

        4 günlük İstanbul gezisinde çocuklar tarihi ve turistlik gezilerin yanı sıra, Koç topluluğu Spor Kulübü, Koç Müzesi, Fenerbahçe Müzesi ve stadyum gezi turlarına da katıldılar.

        Fenerbahçe Müzesi gezisinde çocuklara sürpriz yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, çocuklarla uzun süre sohbet edip, sarı-lacivertli formayı hediye etti. Formaları tek tek imzalayan Koç’a Malatyalı çocuklar kayısı ve Ali Koç’un isminin yazıldığı tişört hediye ettiler.

        Fenerbahçe’nin Malatya ile güçlü bağlarının olduğuna belirten Başkan Ali Koç, “Kulübümüz, Malatyalı Fenerbahçeliler Derneği ve Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı, çocuklarımız için çok anlamlı bir program organize ettiler. Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek en büyük zenginliğimiz. Deprem bölgesinde bu tür organizasyonlara büyük önem veriyoruz. Malatyalı Fenerbahçeliler Derneğimiz ile Almanya’da bulunan Augsburg ve Landshur Derneklerimiz, Malatya’mızda 50 okulun geleneksel çocuk oyun alanlarının yapımını üstlendiler. Bazı okulların spor salonlarının tadilatlarını yapıyorlar” dedi.

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