Malatyalı depremzede çocuklara Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sürpriz

Malatya’nın Pütürge ilçesinde bulunan Yatılı Bölge Orta Okulu’ndan bir grup öğretmen ve öğrenci, 4 gün boyunca İstanbul’da Fenerbahçe Spor Kulübü'nün misafiri oldu.

Fenerbahçe’nin Malatya ile güçlü bağlarının olduğuna belirten Başkan Ali Koç, “Kulübümüz, Malatyalı Fenerbahçeliler Derneği ve Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı, çocuklarımız için çok anlamlı bir program organize ettiler. Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek en büyük zenginliğimiz. Deprem bölgesinde bu tür organizasyonlara büyük önem veriyoruz. Malatyalı Fenerbahçeliler Derneğimiz ile Almanya’da bulunan Augsburg ve Landshur Derneklerimiz, Malatya’mızda 50 okulun geleneksel çocuk oyun alanlarının yapımını üstlendiler. Bazı okulların spor salonlarının tadilatlarını yapıyorlar” dedi.