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Malatyalı depremzede, av köpeği Alex ile kurtarma çalışmalarına katılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatyalı Uğur Şahin, kent merkezindeki bir binada Alex isimli av köpeği ile arama ve kurtarma çalışmalarına destek veriyor

Giriş: 09.02.2023 - 13:14 | Güncelleme: ABONE OL
Malatyalı depremzede, av köpeği Alex ile kurtarma çalışmalarına katılıyor
Malatyalı depremzede Alex ile kurtarma çalışmalarında
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AA

Deprem anında ailesiyle kent merkezindeki evinden güçlükle çıkabilen Uğur Şahin, eşini ve çocuklarını güvenli bir bölgeye ulaştırmasının ardından bazı yakınlarıyla gönüllü olarak Tevfik Temelli Caddesi'nde yıkılan bir binanın enkaz kurtarma çalışmalarına katıldı.

6 YILDIR YANINDAN AYIRMIYOR

AA'nın haberine göre beraberinde yaklaşık 6 yıldır yanından ayırmadığı köpeği Alex ile enkaz alanında arama kurtarma ekiplerine destek veren 32 yaşındaki Şahin, beton delme ve kırma aleti, kazma kürekle ekiplere yardımcı oluyor.

Av köpeği Alex, herhangi bir koku hissetmesi halinde bulunduğu yere oturarak tepki veriyor.

Uğur Şahin, amacının kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Depremin beraberinde getirdiği yaraların el birliği ile sarılacağını ifade eden Şahin, "Depremden biz de etkilendik. Evden çıkarken betonlar üzerimize düştü. O sırada evden çocukları çıkarmaya çalıştık. Şu an güvenli bir bölgedeler, biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

KOKU HASSASİYETİ ÇOK YÜKSEK

Şahin, köpeğinin eğitimli ve koku hassasiyetinin yüksek olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesine gönüllü olarak ekipmanlarımızla geldik. Köpeğim Alex ile birlikte çalışmalara katıldık. Yaklaşık 6 yıldır benimle birlikte. Eğitimli ve çok zeki bir köpek. Enkazda ilk cenazenin olduğu yerde oturdu ve yer gösterdi. Allah rızası için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Köpeğim av köpeği ve kokuya duyarlı."

Uğur Şahin, enkazda görev alabilecek ve ekipmanı olan insanların arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olması gerektiğini kaydetti.

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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