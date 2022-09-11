Malatya'daki vinç kazasında 3 gözaltı

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde dün 15.15 sıralarında meydana gelen olayda, Saray Bosna Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşatta vinç işçilerin üzerine devrildi. Olayda 4 işçi ağır yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Mesut Gündoğan (34), Fatih Kızılkaya (25), Mehmet Yel (22) hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak vinç operatörü Muhammet B. ile ustalar Ömer G. ve Yakup G. gözaltın alındı. Üç zanlı işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.