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İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı kapsamında olan Malatya'da en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, kentin en işlek bölgeleri olan Tecde, Fahri Kayahan, Temelli, Paşaköşkü, Fuzuli ve Kernek'te işe giden ve gece mesaisinden dönen sağlık çalışanları ile emniyet mensupları ve görevliler dışında kimsenin olmadığı görüldü.

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