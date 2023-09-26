Malatya’da MİT destekli terör operasyonu: 4 tutuklama
Malatya'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile polisin düzenlediği terör operasyonunda yakalanan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensubu 4 zanlı tutuklandı
Giriş: 26.09.2023 - 21:23 Güncelleme: 26.09.2023 - 21:23
Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT’in ortak çalışmasıyla PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanan 4 zanlı, Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.