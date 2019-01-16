Ferdi Durdu’nun haberine göre, merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan yeğenleri Busenur (11) ve Baran Boztaş'ın (13) okula gitmediğini öğrenen amcaları eve gitti.

Kapıyı açan olmaması üzerine eve giren akrabaları, anne Ebru Boztaş (41) ile çocuklarının evde hareketsiz yattığını görmesi üzerine durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri evde yapılan anne ve çocukları daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Ebru ve kızı Busenur Boztaş, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Öte yandan Ebru Boztaş'ın eşi Celal Boztaş’ın yaklaşık 11 yıl önce bir inşaatta çalışırken geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Baran Boztaş’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Anne ve kızın cesetleri Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.