Elektrik akımına kapıldı, yaşamını yitirdi

Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde elektrik direğine tırmanan Halil Coşkun Turşak (53) akıma kapıldı.

AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Turşak, kaldırıldığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.