Ferdi Durdu’nun haberine göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'taki 6.8'lik depremde, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 bin 480 bina ağır hasar görmüştü.
Depremden sonra bir taraftan ağır hasar gören binalar yıkılırken, diğer taraftan yeni konutlar hızla yükseldi. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 24 Ocak’taki depreminin ardından devletin ve milletin Malatya halkının yanında olduğunu söyledi.
Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde kentte bin 555 tanesi ahırlı köy evi olmak üzere toplam 5 bin 24 deprem konutunun inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.
Çalık, Pütürge ve Kale ilçesinde evleri ağır hasar görenler için yapılan konutlardan ilk etapta tamamlanan 446 konutun hak sahiplerine anahtar tesliminin hafta sonu kentte gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törende yapıldığını kaydetti.
Çalık, törende depremzedelerden Beyaz Akgül’ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip, “Allah seni başımızdan eksik etmesin. Yağmurda, çamurda bırakmadın, bize sahip çıktın. Kurban olurum sana.” sözlerinin aslında her şeyin özeti olduğunu söyledi.
Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar görenler için Gelinciktepe bölgesine 1527 adet deprem konutunun inşasının sürdüğünü, 38 blok ve 678 konuttan oluşan birinci etabında bitmek üzere olduğunu ifade eden Öznur Çalık, bu bölgenin alt yapı ve bağlantı yollarının da yapım ihalesinin gerçekleştiğini aktardı.
Çalık, kentte ağır hasar ve acil yıktırılacak binaların yıkım ve enkazının kaldırılmasıyla ilgili üç etap halinde ihale yapıldığını anımsatarak, ağır hasarlı 7 bin 480 binadan bin 471 tanesinin yıkımının tamamlandığını da sözlerine ekledi.
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