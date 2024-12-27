Malatya’da ambulansla pikap çarpıştı: 4 yaralı

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre, kaza, Malatya-Pütürge Karayolu üzerinde Yaygın Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malatya-Pütürge Karayolu’nda ambulans ile pikap çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

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Çarpışmanın etkisiyle ambulans ve pikap devrildi. Yaralılar, ekipler ve çevreden geçen vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ambulansta bulunan ve yaralanan 3 sağlık görevlisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, büyükşehir belediyesine ait pikapta bulunan 1 personelin ise ağır yaralandığı öğrenildi.