Ferdi Durdu’nun haberine göre, Akçadağ ilçesi Aydınlar mahallesinde 300 dönüm; Arguvan ilçesinde yaklaşık 250 dönüm, Akçadağ ilçesi oluklu mevkiinde 250 dönüm, Battalgazi ilçesi İspendere mevkiinde 200 dönüm, Kale ilçesinde 180 dönüm alan yanarak zarar gördü.

Meydana gelen yangınlarda ayrıca, saman yığınları, 950 civarında kayısı ve çeşitli meyve ağaçları ile bahçede bulunan canlılar yanarak bertaraf oldu.

YETKİLİLERDEN KURUMUŞ OTU YAKMAYIN UYARISI

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Yangınların çoğunun bahçe ve evlere yakın yerlerde meydana gelmesi hemşehrilerimizin bahçelerindeki kuru otları bertaraf etmek için yaktıkları ve yangınların kontrol dışına çıkması sonucu meydana geldiği kanaati hasıl olmuştur. Bu olaylara merkezden destekli 12 araç 25 personel ve yol asfalt şubeden kepçeler ile müdahale edilmiştir. Müdahale esnasında 1 personelimiz yangına maruz kalmış ve yaralanmıştır” denildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığından ayrıca, vatandaşlara uyarıda bulunarak, kurumuş otları kesinlikle yakmamaları gerektiğine vurgu yapıldı.