Malatya Yeşilyurt'ta deprem! 22 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri yaşadığı il ve ilçede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile paylaşılıyor. İşte 22 Eylül 2023 Kandilli Rasathensi ve AFAD son depremler listesi...
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Son dakika deprem haberleri yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. 22 Eylül Cuma günü Türkiye ve yakınında meydana gelen depremler her gün Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile güncelleniyor. AFAD tarafından yayınlanan verilere göre Malatya Yeşilyurt'ta deprem meydana geldi. İşte 22 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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MALATYA'DA DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre 22 Eylül saat 01:59'da Malatya ve Yeşilyurt'ta deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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