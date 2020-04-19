Malatya ve Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri

19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Malatya'nın merkez Battalgazi Belediyesi, ortak kullanım alanlarındaki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarına dezenfektan ünitesi de kurdu.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla hazırlanan dezenfektan üniteleri, kamu kuruluşlarının önlerine yerleştirildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasında göreve devam eden fırıncılara maske dağıttı.
Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.
Öte yandan Malatya'nın Pütürge ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 60 yaşındaki Nursel Özen'e Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa'da ise merkez Haliliye Belediyesi ekipleri, 8 mahalledeki ihtiyaç sahibi 265 haneye sosyal marketten sipariş ettikleri gıda ve temizlik ürünlerini teslim etti.
Eyyübiye Belediyesi, salgına karşı korunma tedbirleri kapsamında, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanlar başta olmak üzere, semt pazarları, park ve bahçeler, sağlık merkezleri, iş yerleri ile ara sokaklarda dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.
Birecik ilçesinde araç trafiği denetlendi.
,Rauf Maltaş,Okan Coşkun
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!